Regina Elisabeta a II-a a luat o decizie importantă în ceea ce privește vestimentația sa

Informația conform căreia Regina Elisabeta a II-a nu va mai purta blană naturală este confirmată de Angela Kelly, o creatoare de modă și cea care se ocupă de ținutele Reginei. Angela a scris acest lucru în cartea sa, „The Other Side of the Coin”, dar a dezvăluit și ce anume va face Regina Elisabeta a II-a dacă va fi nevoită să apeleze la haine din blană: „Dacă Majestatea Sa va trebui să participe la un eveniment în sezonul rece, începând din anul 2019, ea va purta ținute din blană artificială.”

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a confirmat această știre, dar a spus și ce va face Regina cu piesele vestimentare din blană naturală pe care le are deja în garderobă: „Pe măsură ce vor fi create noi ținute pentru Regină, se va folosi doar blană artificială. Nu sugerăm că toate hainele din blană vor fi înlocuite sau că Regina nu va mai purta niciodată blană naturală. Regina Elisabeta a II-a va continua să poarte piesele existente din garderoba ei.”

Regina Elisabeta a II-a este recunoscută pentru faptul că a integrat blana naturală cu succes în ținutele sale, purtând paltoane și eșarfe din blană. Conform The Telegraph, decizia de a renunța la blana naturală a fost apreciată de către mai mulți membri ai grupurilor pentru protecția drepturilor animalelor din Marea Britanie.

„Decizia Reginei Elisabeta a II-a de a purta blană artificială reflectă perfect starea de spirit a publicului britanic, majoritatea nefiind de acord cu blana naturală”, a declarat Claire Bass, director executiv al Humane Society International.

Chiar dacă această decizie a Reginei Elisabeta a II-a de a nu mai purta blană naturală a fost apreciată, unii specialiști se întreabă dacă blana artificială este o alternativă de luat în considerare, având în vedere deteriorarea țesăturilor sintetice. Este de apreciat faptul că mai multe brand-uri, printre care Gucci, Prada, Miu Miu, Stella McCartney, Armani, dar și grupul Yoox Net-a Porter, din care fac parte site-urile de retail Net-a-Porter, Mr Porter, The Outnet și Yoox au renunțat să mai producă și să comercializeze piese vestimentare din blană naturală.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro