Regina Elisabeta a II-a a convocat o întâlnire de urgență după ce Prințul Harry și Meghan Markle au decis să renunțe la statutul lor regal

Regina Elisabeta a II-a a fost la rândul său surprinsă de hotărârea pe care Prințul Harry și Meghan Markle au luat-o, și anume renunțarea la titlul de membri „seniori” ai familiei regale, dar și de a deveni independenți financiari. Cei doi urmează să își împartă timpul între Regatul Unit și America de Nord, conform mai multor surse.

Potrivit BBC, Regina Elisabeta a II-a a luat legătura cu Prințul Charles și Prințul William. Chris Ship, reporter regal la ITV News, a declarat că toată lumea trebuie să lucreze „într-un ritm cât mai alert” cu Ducii de Sussex și administrațiile pentru a găsi „soluții realiste” în câteva zile.

„Regina a convocat o întâlnire pentru toate cele patru gospodării regale și le-a dat sarcina de a veni cu un plan de viitor „viabil” pentru Ducele și Ducesa de Sussex în termen de „câteva zile”, a declarat corespondentul regal Rebecca English pe Twitter.

Breaking: the Queen has convened a meeting of all four royal households and ‘tasked them with coming up with a ‘workable future role for the Duke and Duchess of Sussex within ‘days not weeks.

— Rebecca English (@RE_DailyMail) 9 ianuarie 2020