Rebel Wilson, imagine spectaculoasă după ce a slăbit peste 30 de kilograme

Pentru Rebel Wilson, 2020 a fost Anul Sănătății, după cum chiar ea a declarat recent pe contul său de Instagram. Actrița și-a schimbat complet stilul de viață, iar asta a ajutat-o să slăbească aproximativ 30 de kilograme până acum.

„Am împlinit 40 de ani anul acesta și cred că ăsta a fost unul dintre motive. Întotdeauna mi-am dorit să fiu mai sănătoasă, dar simțeam că nu am timp pentru asta. Făceam mulți bani mulțumită kilogramelor în plus. Dar am decis ca în 2020 – anul sănătății – să mă schimb complet. Asta înseamnă nu doar fizic, ci și mintal”, a scris Rebel pe contul său de Instagram în luna decembrie a anului trecut.

Iar acum, Rebel Wilson arată mai bine ca niciodată și nu se sfiește să împărtășească acest lucru cu fanii săi. Weekend-ul trecut, actrița a postat pe contul său de Instagram o imagine în care își arăta abdomenul plat, ceea ce ne dovedește că regimul alimentar pe care îl urmează dă roade. În plus, actrița era îmbrăcată într-un echipament sportiv, semn că antrenamentele fizice fac parte din rutina sa zilnică.

Recent, Rebel a vorbit pe contul său de Instagram despre întreaga transformare, dezvăluind de asemenea și care a fost motivul care a determinat-o să își schimbe dieta. Aceasta a mărturisit că șansele de a rămâne însărcinată erau considerabil reduse din cauza excesului de kilograme cu care se confrunta. „Când am început să mă interesez de lucrurile care țin de fertilitate, doctorul mi-a spus că ‘ai avea șanse mai mari dacă ai fi mai sănătoasă”, a declarat Rebel.

Actrița a recunoscut că a fost deranjată de opinia medicului, însă că, în cele din urmă, i-a oferit motivația de care avea nevoie pentru a-și schimba stilul de viață. „Am fost puțin deranjată. Credeam că, chiar dacă sunt mare, sunt destul de sănătoasă. Așa că de aici a început totul – dacă aș fi pierdut excesul de kilograme, aș fi avut șanse mai mari să îmi îngheț ovulele și ca acestea să aibă o calitate mai bună. La început nici măcar nu a fost despre mine, a fost despre ideea de a avea un mini-eu.”

