Reacția neașteptată pe care a avut-o Kit Harington când a aflat finalul „Game of Thrones”

A trecut o săptămână de la finalul serialului „Game of Thrones” și, dincolo de petițiile online, comentariile despre scena în care Jon Snow (Kit Harington) o ucide pe Daenerys (Emilia Clarke) continuă să apară.

În mod evident, finalul serialului nu a fost șocant doar pentru noi, ci și pentru actori, iar aceste imagini dezvăluite în cadrul documentarului „Game of Thrones: The Last Watch” arată că Emilia Clarke și Kit Harington au fost la fel de uimiți de scena lor finală în timpul citirii scenariului.

După ce prezentarea scenei este citită, Kit Harington are cea mai bună reacție: se uită în continuare la paginile cu text, iar apoi își pune mâinile în cap. Acesta își împinge și scaunul, fiind cu adevărat șocant de scena dintre el și Emilia Clarke.

Lângă Kit se află Sophie Turner, cea care interpretează rolul Sansei Stark, aceasta privindu-l amuzată. Kit se uită apoi la Emilia, aflată în partea opusă a camerei, aceasta zâmbind, alunecând ușor sub scaun într-un mod amuzant. La final, după ce restul actorilor încep să iasă din cameră, Kit Harington și Emilia Clarke mai rămân puțin, amândoi având lacrimi în ochi.

Documentarul arată imagini din culisele filmării ultimului sezon, fiind surprinse și reacțiile celorlalți actori.

game of thrones season 8 moodboard pic.twitter.com/5vTpg0lxCt — patricia (@heartfiIiaz) May 27, 2019

Foto: Arhiva Revistei ELLE

