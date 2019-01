Reacția lui Lady Gaga după ce a aflat că este nominalizată la Premiile Oscar

Lady Gaga a vorbit cu cei de la The New York Times despre nominalizarea sa la Oscar, neștiind că urma să fie nominalizată la două categorii importante, și anume „cea mai bună actriță într-un rol principal” și „cea mai bună melodie”. După ce și-a sunat managerul și i-au fost confirmate veștile, Gaga a avut o reacție emoționantă. „Nu am știut absolut nimic despre acest lucru. Am început să plâng.”

Imediat după aflarea nominalizărilor, o mulțime de fani și celebrități, inclusiv Tony Bennett, și-au exprimat entuziasmul pentru Lady Gaga. Prietenul și colaboratorul său a felicitat-o pentru succesul impresionant pe care l-a dobândit atât cu rolul din „A Star is Born”, cât și cu melodia originală „Shallow”.

„Dragă Lady – Am știut dintotdeauna că poți face orice la cel mai înalt nivel al artelor. Felicitări pentru nominalizările la Oscar! Cu dragoste, Tony”, a scris cântărețul de muzică jazz pe Twitter.

Dear Lady – I always knew you could do anything at the highest level of artistry. Congratulations on your Oscar nominations! Love, Tony@ladygaga pic.twitter.com/LrbyoDDBtw

— Tony Bennett (@itstonybennett) 22 ianuarie 2019