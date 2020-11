Reacția familiei regale britanice la vestea că Meghan Markle a pierdut o sarcină

Meghan Markle a mărturisit într-un articol de opinie inititulat „Pierderile pe care le împărtășim” și publicat de The New York Times că în luna iulie a acestui an a pierdut a doua sarcină și a vorbit deschis ce a simțit în acest moment dramatic. „A pierde un copil înseamnă o pierdere inimaginabilă, pe care o trăiesc multe persoane, dar despre care nu vorbește mai nimeni. În durerea pierderii noastre, eu și soțul meu am descoperit că într-o cameră în care se află 100 de femei, 10-20 dintre ele au suferit la un moment dat o pierdere de sarcină. Dar în pofida faptului că această durere este extrem de comună, conversația rămâne tabu, învăluită în rușine nejustificată și care perpetuează un ciclu de doliu solitar”, a scris Meghan Markle.

Chiar dacă ea și Prințul Harry nu s-au mai văzut de ceva vreme cu familia regală britanică, asta nu înseamnă că nu sunt în continuare o familie. Conform unor surse apropiate, aceștia sunt profund întristați la auzul acestei dezvăluiri, chiar dacă nu au făcut o declarație oficială în acest sens.

În lunile de când Prințul Harry și Meghan Markle au părăsit Regatul Unit al Marii Britanii pentru a-și face o viață pe cont propriu în Statele Unite, familia regală nu a zis foarte multe despre cuplu. Cu toate astea, Regina Elisabeta a făcut totuși o declarație în luna ianuarie: „Harry, Meghan și Archie vor fi întotdeauna membri iubiți ai acestei familii. Îmi dau seama de provocările la care au fost supuși din cauza atenției excesive ce le-a fost acordată în ultimii doi ani și le sprijin dorința de a avea o viață independentă.”

În încheierea articolului din The New York Times, Meghan Markle scrie că „Adevărul este că acest an ne-a unit pe toți mai mult decât oricând. Cu toții ne adaptăm la o nouă normalitate, unde fețele ne sunt acoperite de măști și suntem forțați să ne privim în ochi, uneori cu căldură, alteori cu lacrimi. Pentru prima dată, după mult timp, ne vedem cu adevărat. Suntem ok? Vom fi.”

