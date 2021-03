Ramona Bădescu, declarații inedite despre logodnic. Cine este tatăl băiețelului ei, Ignazio

Ramona Bădescu este una dintre vedetele care a păstrat discreția în ceea ce privește viața personală. Actrița a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 51 de ani, iar această veste a luat prin surprindere pe toată lumea, deși în trecut și-a făcut publică dorința de a avea un copil alături de partenerul ei.

În cadrul emisiunii „Exclusiv VIP” de pe Prima TV, moderate de Cristi Brancu, Ramona Bădescu a făcut declarații inedite despre băiețelul ei, Ignazio, care va împlini în curând un an și jumătate. Vedeta a mărturisit că a născut prin cezariană, deși își dorea să nască natural. „Dumnezeu mi l-a dat pe Ignazio, a venit într-un moment în care nu mai visam, nu mă aşteptam. Nu mi-a venit să cred când am aflat. Am născut prin cezariană pentru că Ignazio era așezat cu capul în sus, deci nu aș fi putut niciodată să nasc natural, chiar dacă mi-aș fi dorit să simt ce înseamnă durerile nașterii. Dar nu se putea.”

Ramona Bădescu a vorbit cu această ocazie pentru prima dată despre logodnicul ei, Fabio Cali, un om de afaceri în vârstă de 53 de ani, alături de care trăiește o poveste de dragoste de mai bine de trei ani. „Se numește Fabio Cali. Sunt norocoasă că logodnicul meu iubește diamantele. Sunt mulți bărbați cărora nu le plac bijuteriile. Este Săgetător ca mine, ne leagă foarte multe lucruri, avem multe în comun. Este unic, este omul care nu numai că m-a cucerit, dar continuă în fiecare zi să mă cucerească, este lucrul cel mai important.”

În ciuda faptului că până acum a fost rezervată în ceea ce privește bărbatul din viața ei, Ramona Bădescu a dezvăluit care este secretul relației pe care o are cu Fabio Cali. „Între noi, focul nostru este veșnic și cât mai aprins. Mai are momente în care mai pâlpâie, însă apoi izbucnește iarăși. Poate acesta este și secretul unei legături care să dureze mult timp, mai ales că ne-am găsit la o vârstă matură. Am știut că ne-am vrut, știm că ne vrem, suntem persoane legate unul de altul, care nu se vor dezlega niciodată. Cu atât mai mult cu cât ne leagă iubirea pentru Ignazio, care este diamantul cel mai frumos și minunat al vieții noastre”, a spus Ramona Bădescu în emisiunea „Exclusiv VIP” de pe Prima TV.

În ceea ce privește trăsăturile băiețelului ei, Ramona Bădescu a povestit în trecut că seamănă foarte mult cu tatăl lui. „Fiul meu e bucățică ruptă din tatăl lui. De la mine a luat rotunjimea feței, dar ochii, fruntea și structura corpului sunt de la tatăl lui. Atunci când îl țin în brațe, am impresia că îl țin în brațe pe tatăl lui când era bebeluș”, a declarat Ramona Bădescu pentru Click!.

Citește și:

Adela Popescu vorbește despre momentele grele prin care a trecut la începutul pandemiei

Foto: Facebook Ramona Bădescu, Libertatea

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro