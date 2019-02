Rami Malek a avut nevoie de îngrijirea medicilor după ce a căzut de pe scenă

Rami Malek a câștigat aseară Premiul Oscar pentru Cel mai bun actor pentru interpretarea din filmul „Bohemian Rhapsody”, însă acesta s-a împiedicat și a căzut de pe scenă în zona publicului la scurt timp după încheierea ceremoniei. El a fost ajutat să se ridice de câteva persoane din public.

Actorul în vâstă de 37 de ani a fost fotografiat în timp ce paramedicii îi ofereau îngrijiri medicale, el ținând în continuare statueta în mână.

Rami Malek Treated by Paramedics After Falling Off Oscars Stage Following His Best Actor Win https://t.co/XU3YhswGj9

— The Phantom Paragrapher (@beau_angelnz) February 25, 2019