Ralph Lauren implineste 78 de ani. Designerul pe care cu siguranta il cunosti, s-a nascut pe 14 octombrie 1939 in Bronz, New York. El si-a schimbat numele la 16 ani din Lifshitz in Lauren din cauza comentariilor rautacioase facute de colegi.

Ralph Lauren s-a facut remarcat pentru stilul lui inca din adolescenta, acesta alegand sa poarte piese speciale, elegante, de calitate superioara. Acesta a lucrat de la o varsta frageda pentru a-si achizitiona piesele vestimentare pe care si le dorea.

Ralph Lauren implineste 78 de ani, este un designer de succes, insa putini stiu ca acesta si-a abandonat studiile. Ralph a urmat cursurile de administrare a afacerilor la Baruch College insa doar pentru doi ani. El a plecat in armata, iar la intoarcere s-a casatorit cu Ricky Low-Beer, cu care are trei copii, doi fii si o fiica, Andrew Lauren, David Lauren si Dylan Lauren. David este director executiv la Polo Ralph Lauren si Dylan detine si conduce un magazin de dulciuri, „Dylan’s Candy Bar” in New York.

Ralph Lauren a lucrat la Brooks Brothers si, in 1967 cu un ajutor financiar, a reusit sa isi deschida un magazin de cravate, acesta punand la vanzare si propriile lui creatii. Cravatele erau diferite fata de cele purtate in acea perioada. Vandute sub numele Polo, acestea erau mai late si se putea vedea emblema brandului.

In 1970 Ralph Lauren a castigat premiul COTY pentru creatiile sale pentru barbati, tot in acea perioada lansand si o colectie pentru femei. In 1972 a lansat faimoasele tricouri Polo, tricoul cu guler de camasa. Acesta a fost creat in 24 de culori, iar modelul a devenit unul clasic, fiind purtat si in ziua de azi, atat de femei, cat si de barbati.

Succesul lui Ralph Lauren a venit mai ales dupa ce acesta s-a ocupat de costumele din prima ecranizare „The Great Gatsby”, cu Robert Redford si Mia Farrow in rolurile principale, dar si datorita tinutelor purtate de Diane Keaton in „Annie Hall”.

Acestea nu au fost singurele productii in care Ralph Lauren s-a implicat. In 2016 el a creat o intreaga colectie inspirata din serialul Downton Abbey si a sponsorizat ultimul sezon.

Succesul lui Ralph Lauren a fost remarcat de-a lungul anilor, afacerile sale aducandu-i o avere de 2,8 miliarde (potrivit Forbes 2009).

In 2015 insa, la 50 de ani de la fondarea companiei, Ralph Lauren a decis sa renunte la functia de Director Executiv, in locul lui fiind adus suedezul Stefan Larsson, cel care ocupase pana atunci functia de presedinte Old Navy, divizia low cost din cadrul Gap.

Ralph Lauren implineste astazi 78 de ani, iar imperiul pe care l-a creat valoareaza 9 miliarde de dolari, acesta fiind unul dintre cei mai de succes designeri americani.

Foto: Instagram