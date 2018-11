Rachel McAdams, primele declarații după ce a devenit mamă la 39 de ani

Actrița Rachel McAdams a vorbit recent într-un interviu despre rolul de mamă, cum își dorește ca fiul ei să aibă o viață obișnuită și cum cel mic a apărut în viața ei la momentul potrivit. „Este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată, fără îndoială. Oamenii spun că viața ta (după nașterea unui copil) nu îți mai aparține, dar am fost eu cu mine 39 de ani, eram sătulă de mine, am fost atât de fericită să mă concentrez pe o altă persoană. Am așteptat mult timp pentru a deveni mamă„, le-a spus Rachel celor de la ABC News.

Rachel și partenerul său, Jamie Linden, și-au întâmpinat fiul în luna aprilie a acestui an, numele nefiindu-i încă dezvăluit. Actrița a continuat prin a spune că nu regretă că a născut la vârsta de 39 de ani. „Așa s-a întâmplat. Și nu am vrut să o fac înainte să fie momentul potrivit”.

Aceasta își dorește ca viața fiului ei să rămână privată, departe de social media și lumina reflectoarelor. „Vreau să-i mențin viața privată, chiar dacă a mea nu este”, a adăugat Rachel.

Deși programul încărcat pare tot mai greu de gestionat, Rachel McAdams nu ar schimba nimic din ceea ce i se întâmplă în prezent. „Mă distrez mai mult ca oricând în rolul de mamă. Totul este atât de interesant și entuziasmant și mă inspiră. Chiar și zilele mai grele, există ceva încântător chiar și în acele momente”.

Rachel și Jamie formează un cuplu din anul 2016, evitând aparițiile în public.

