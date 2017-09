Rachel Bilson si Hayden Christensen s-au despartit dupa 10 ani de relatie

Rachel Bilson si Hayden Christensen s-au despartit dupa 10 ani impreuna, relateaza surse Us Weekly. Se pare ca tristul motiv al despartirii este distanta. Rachel isi petrece majoritatea timpului in Los Angeles, in vreme ce iubitul acesteia locuieste in Toronto. La 4 ore distanta cu avionul, relatia pare sa isi fi luat zborul catre destinatii mai accesibile! Sursele publicatiei au afirmat ca „relatia acestora se racise de cateva luni”.

Rachel Bilson si Hayden Christensen, ambii in varsta de 36 de ani, si-au inceput povestea de dragoste in 2007 pe platourile de filmare ale peliculei „Jumper”. Cuplul s-a logodit la scurt timp, in 2008. Se pare ca in 2010 cei doi au mai avut o despartire si au decis sa ia o pauza din acelasi motiv, dar cu alte coordonate: distanta dintre Canada si California.



Pauza nu a durat mult timp si cine stie, poate nici de data aceasta nu e vorba despre o despartire categorica. Vom vedea! Desi nu au ajuns sa faca pasul cel mare si sa se casatoreasca, cei doi au impreuna o fetita de 3 ani, Briar Rose.

Vestea este confirmata si de racirea virtuala a celor doi. Actrita nu a mai postat fotografii cu iubitul pe Instagram in ultima vreme. Totusi, pe 19 aprilie, de ziua acestuia i-a urat un calduros „Happy Birthday Handsome. we love you so much. #10yearsandcounting #superdaddy #birthdayboy” si a postat o fotografie cu acesta.

Happy Birthday Handsome ❤️ we love you so much #10yearsandcounting #superdaddy #birthdayboy A post shared by @rachelbilson on Apr 19, 2017 at 12:52pm PDT

Se pare ca starurile „O.C.” si „Star Wars” nu vad cale de intoarcere de aceasta data si nu intentioneaza sa se mai impace. Un apropiat a confirmat ca relatia lor este incheiata pentru totdeauna.

