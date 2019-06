Quentin Tarantino este un regizor cu care femeile se tem să lucreze?

Margot Robbie apare pe coperta numărului de iulie al revistei Vogue, iar cu această ocazie, actrița în vârstă de 28 de ani a acordat un interviu publicației, în care vorbește despre visul său de a lucra cu Quentin Tarantino. După ce a jucat impecabil în rolul principal din I, Tonya, pentru care a primit și o nominalizare la Oscar, Margot s-a simțit suficient de încrezătoare în abilitățile sale actoricești încât să ajungă să colaboreze cu regizorul Quentin Tarantino.

Fiind o mare fană a filmelor lui, Margot i-a redactat o scrisoare în care și-a exprimat aprecierea față de filmele lui și dorința de a juca într-unul viitor. Astfel, Margot a ajuns să interpreteze rolul lui Sharon Tate în Once Upon a Time in Hollywood, primul film al lui Tarantino care nu a fost produs de Harvey Weinstein.

Filmul este, de asemenea, primul film realizat de Tarantino după amploarea mișcării #MeToo și acuzațiile de abuz ale Umei Thurman împotriva lui Harvey Weinstein. Uma a povestit că Tarantino a forțat-o să filmeze un accident periculos de mașină pe platourile de filmare de la Kill Bill, pentru care a fost nevoită să ceară să fie înlocuită de o dublură. Mai mult decât atât, Uma a declarat că însuși Tarantino a insistat să o sugrume cu un lanț în anumite scene din film. Ulterior, regizorul a descris accidentul periculos de mașină ca fiind „cel mai mare regret al vieții mele”. Acum, fiica Umei Thurman, Maya Hawke, joacă în Once Upon a Time in Hollywood.

Margot Robbie le-a spus celor de la Vogue că a fost convinsă de declarația regizorului în privința accidentului de pe platoul de filmare, și de faptul că a pus la dispoziția publicului acea secvență: „Însă mi-a trecut prin minte acest gând. Adică, oamenii vor vedea această decizie contradictorie cu ceea ce fac în partea de producție?”

Margot Robbie și-a înființat propria companie de producție, LuckyChap Entertainment, cu speranța că va dezvolta mult mai multe proiecte din perspectiva feminină. „Nu știu ce să simt în legătură cu acest lucru, pentru că sunt atât de recunoscătoare să fiu într-un poziție de putere și să am mai mult control creativ când asta se încurajează acum. În același timp, am crescut adorând filmele care au fost rezultatul versiunii trecute a Hollywood-ului, aspirând să fac parte din ea. Deci să vezi acele visuri transformându-se realitate este incredibil de satisfăcător. De cealaltă parte însă, a fost visul meu dintotdeauna (să lucrez cu Tarantino), și am avut șansa să o fac, și mă întristează faptul că oamenii ar putea să întoarcă acest lucru împotriva mea, în ciuda a tot ceea ce fac”, a explicat Margot Robbie.

Cu toate acestea, actrița a continuat prin a spune că s-a distrat de minune la filmări, și că este mândră că a putut face parte dintr-un asemenea proiect. Once Upon a Time in Hollywood va avea premiera la începutul lunii august.

