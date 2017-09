Priyanka Chopra are ceva de spus cu privire la un interviu cu Meghan Markle

Priyanka Chopra a criticat interviul realizat de revista Vanity Fair cu Meghan Markle, afirmand ca acesta a fost putin „sexist”. In interviu, Meghan Markle a raspuns pentru prima oara in mod public intrebarilor despre relatia sa cu Printul Harry, o relatie indelung mediatizata si analizata.

Dupa parerea prietenei sale, Priyanka Chopra, interviul a fost „sexist” deoarece o reducea pe Meghan Markle doar la calitatea de iubita a Printului Harry si nimic mai mult de atat. Priyanka a criticat, astfel, felul in care a fost portretizata Meghan.

„Nu stiu daca o sa am probleme pentru ca spun asta asta, dar am o opinie. Adica, ea e pe coperta Vanity Fair. Ar fi fost frumos sa scrie despre ea, nu despre iubitul ei.”, a declarat Priyanka. „Este o actrita, o activista, are activitati filantropice.”

Meghan Markle a declarat, in cadrul interviului, ca nu isi doreste sa fie definita de relatia pe care o are.

Foto: Hepta