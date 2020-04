Prințul William și Kate Middleton au publicat un videoclip inspirațional pe fondul pandemiei de coronavirus

Prințul William și Kate Middleton au publicat pe contul oficial de Instagram Kensington Royal un videoclip produs de Football Association despre criza provocată de pandemia de coronavirus.

Realizat de artistul Hussain Manawer, în acest videoclip apar mai multe scene care celebrează munca pompierilor și a medicilor din cadrul National Health Service din această perioadă. Pe lângă acestea, mai sunt și momente din timpul meciurilor de fotbal, în care oamenii aplaudă. Printre cele mai emoționante imagini sunt cele cu pacienții care s-au recuperat după ce s-au infectat cu coronavirus și cu doctorii și asistentele care aplaudă pentru ei.

„Asta este Anglia în timpul unei crize – o națiune unită. Asta este Anglia – cu 66 de milioane de oameni din mii de comunități, aceasta este țara noastră. Și le spunem mulțumesc tuturor celor din National Health Service și oamenilor care lucrează în domenii cheie.”

La începutul lunii aprilie, Prințul William și Kate Middleton și-au arătat recunoștința față de medicii din prima linie care luptă împotriva pandemiei de coronavirus. Cei doi au sunat la Queen’s Hospital Burton pentru a le mulțumi medicilor pentru tot efortul pe care îl fac în această perioadă.

„Amândoi am vrea să vă spunem cât de mândri suntem de voi și de treaba minunată pe care o faceți în aceste circumstanțe extreme. Știu că toți îl vedeți ca pe un lucru pe care trebuie să îl faceți, însă situația e la un alt nivel acum și voi faceți o treabă incredibilă. Întreaga țară este mândră de voi, așa că vă mulțumim pentru tot efortul pe care îl depuneți și pentru toate orele pe care le lucrați”, a fost mesajul transmis de Prințul William.

De asemenea, Prințul William și Kate Middleton, alături de cei trei copii ai lor, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis s-au alăturat mișcării naționale „Clap for our Carers”, prin care își arată recunoștința și aprecierea pentru persoanele care luptă în aceste momente împotriva pandemiei de coronavirus.

În această mișcare națională s-au alăturat și Prințul Charles și soția sa, Ducesa de Cornwall.

👏👏👏 #ClapForOurCarers

The Duke and Duchess of Rothesay have joined the nation once again to show their continued appreciation and support for all the NHS staff and other key workers on the frontline of the battle against coronavirus. Thank you! 💙 pic.twitter.com/OECWvtSyWo

— Clarence House (@ClarenceHouse) April 23, 2020