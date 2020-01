Prințul William, impresionat de cât de mult seamănă cu el fiica sa, Prințesa Charlotte

Prințul William și Kate Middleton au fost prezenți zilele acestea la un eveniment în Bradfort. Cei doi au vizitat Khidmat Centre, un centru comunitar care oferă diferite activități și workshop-uri mai multor organizații care sprijină minoritățile etnice.

Cei doi au putut degusta mai multe brioșe pregătite special pentru ei, care aveau deasupra înrămate mai multe fotografii cu cele mai importante momente din viața lor, cum ar fi nunta sau nașterea copiilor.

Însă, ce a atras atenția a fost faptul că Prințul William a confundat o fotografie cu el de când era tânăr cu una cu Prințesa Charlotte. „Eu sunt în fotografie? Seamănă extrem de mult cu Charlotte. Este incredibil”, a spus el.

Momentul a fost imortalizat și distribuit pe Twitter de către reporterul Emily Andrews. Se pare că și Kate Middleton a fost la fel de surprinsă precum Prințul William. El a vorbit cu persoanele prezente la eveniment și a spus că fiica lui, Charlotte, nu a putut veni deoarece era la școală.

Watch 👇🏻William was wowed' when he saw Siama Alis amazing William & Kate' cake. And he thought the picture of him as a baby was Charlotte our little Lottie' he said, pointing it out to Kate. @cupcakerbradford on Insta, check it out! pic.twitter.com/4Yc2BeHljg

— Emily Andrews (@byEmilyAndrews) 15 ianuarie 2020