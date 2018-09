Prințul William a dezvăluit care este noua obsesie a Prințului George

Prințul George, la fel ca orice alt copil de vârsta lui, a avut de-a lungul timpului mai multe obsesii pentru jucării. Știm deja că el era foarte pasionat de mașinile de poliție și elicoptere, însă acum el a devenit mai interesat de dinozauri.

Prințul William a dezvăluit că pasiunea lui George are efect asupra tuturor membrilor familiei, deoarece și ei află noi informații. Ducele de Cambridge a dezvăluit acest lucru în cadrul unei vizite făcute la centrul Acorns Hospice, Selly Oak, Birmingham.

Prince George is obsesssd with dinosaurs, says Prince William. Weve been learning all about them. Thats a rite of passage for every mother/father of boys! @AcornsHospice pic.twitter.com/562mYGJK6M

— Rebecca English (@RE_DailyMail) September 18, 2018