Prințul William a vorbit cu David Beckham și alți sportivi despre importanța sănătății mintale

David Beckham, Steph Houghton și Tyrone Mings se numără printre sportivii celebri cu care Prințul William a vorbit prin apel video zilele acestea, cu sprijinul organizației Heads Together. Convorbirea a apărut pe conturile de social media ale Palatului Kensington lunea aceasta.

„Sper din suflet că simțiți și voi asta dar lumea chiar își îndreaptă atenția către sănătatea mintală și facem progrese”, le-a spus Prințul William. David Beckham, „puțin încordat” în costumul maro după cum chiar el glumește, adaugă: „E ok să nu fii ok și e ok să o spui. E în regulă să vii și să spui că ai nevoie de ajutor.”

Soțul Victoriei Beckham a vorbit deschis și despre cum colegii săi de echipă l-au susținut și i-au fost de ajutor în momentele grele. „Am făcut o greșeală în ’98 și reacția la acel moment a fost destul de urâtă… Dacă ar fi existat rețelele de socializare la momentul acela, sigur se transforma în cu totul altceva”, își amintește el. „Dar am avut noroc, am fost sprijinit de Manchester United, de manager și, bineînțeles, de familie.”

„Chiar și așa, am considerat că e timpul să merg la cineva și să spun că am nevoie de ajutor? Nu, fiindcă erau alte timpuri, și simțeam că trebuie să îmi rezolv singur problemele”, continuă fotbalistul. „În timp ce acum eu sunt cel care le vorbește copiilor mei și celorlalți copii de pretutindeni că e foarte important să vorbești de problemele tale.”

Împreună, ei susțin noua inițiativă „Mentally Healthy Football Declaration”, potrivit căreia ligile de fotbal din UK fac din sănătatea mintală o prioritate „la orice nivel al jocului”, așa cum reiese dintr-un comunicat de presă al Palatului Kensington. Inițiativa are ca scop încurajarea tuturor sportivilor dar și a fanilor și cunoștințelor acestora să caute ajutor dacă au probleme cu sănătatea mintală.

Text: Cristiana Daraban

Foto: Arhiva Revistei ELLE, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro