Prințul William a mărturisit cât de important este să vorbim despre problemele legate de sănătatea mintală

În trailerul unei noi emisiuni BBC intitulată Football, Prince William and Our Mental Health, care va fi difuzată în premieră pe 28 mai, Prințul William vorbește despre stigma asociată cu bolile mintale și rușinea pe care o simt mulți bărbați care se confruntă cu acestea.

Pe parcursul clipului, Ducele de Cambridge vorbește cu sportivi, atât în videoconferințe, cât și în persoană. „Nu trebuie să-ți fie rușine de sănătatea mintală, trebuie să fii capabil să o privești în ochi și să o gestionezi”, spune Prințul William în trailer. „Este vorba despre a te simți îndeajuns de sigur pe tine cât să poți să recunoști că lucrurile nu merg grozav. E OK să nu fii OK.” Unul dintre sportivii intervievați de acesta adaugă: „Este binecunoscut faptul că bărbații spun întotdeauna «Da, sigur, sunt bine.»”

Emisiunea BBC Football, Prince William and Our Mental Health spune poveștile unor bărbați care se confruntă cu tulburări mintale și va sta de vorbă atât cu sportivi, cât și cu fani ai sporturilor. Aceasta este parte a inițiativei Heads Up, care face parte din Heads Together, o campanie de conștientizare a problemelor legate de sănătatea mintală desfășurată de Prințul William, Kate Middleton și Prințul Harry. În video-ul de lansare al campaniei, din aprilie 2016, Ducesa de Cambridge spunea că „sănătatea mintală e la fel de importantă ca cea fizică. Fiecare dintre noi putem să-i ajutăm pe ceilalți, ascultându-i și oferindu-le un sprijin.”

În trailerul de 60 de secunde al emisiunii BBC, Prințul William spune următoarele: „În viață, ca în fotbal, cu toții avem suișuri și coborâșuri. Cu toții ne simțim uneori anxioși sau stresați. În anumite momente, până și lucrurile mici pot deveni o bătaie de cap. Dar cu toții putem face în așa fel încât să schimbăm lucrurile.”

