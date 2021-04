Prințul Philip a murit, la vârsta de 99 de ani. Prințul Philip, duce de Edinburgh, s-a căsătorit în 1947 cu Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii. Acesta s-a născut pe data de 10 iunie 1921 în Corfu, Grecia.

El a făcut parte din familiile regale ale Greciei și Danemarcei. Întâlnirea sa cu Regina Elisabeta a avut loc înainte de cel de-al doilea război mondial, iar căsătoria lor a avut o longevitate uimitoare, de peste 73 de ani. După căsătorie, Prințul Philip a devenit Duce de Edinbugh, Conte de Merioneth și Baron Greenwich. Regina Elisabeta l-a numit Prinț al Regatului Unit în 1957.

La vârsta de 90 de ani, în 2011, Regina Elisabeta i-a acordat titlul de Înalt Amiral al Marinei Regale britanice.

Vestea că Prințul Philip a murit a venit pe contul de Twitter al familiei regale a Marii Britanii:

„Cu profund regret Maiestatea Sa Regina a anunțat decesul iubitului său soț, Alteța Sa Regală Prințul Philip, Duce de Edinburgh.” Alteța Sa a murit în liniște în această dimineață la Castelul Windsor.”

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021