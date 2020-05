Prințul Harry și Prințul William „se vor simți deranjați” de apariția unui nou documentar despre viața Prințesei Diana

Un documentar în patru părți, intitulat „Being Me: Diana”, realizat de către Netflix are în prim-plan viața Prințesei Diana, dar și problemele controversate pe care aceasta le-a avut.

Conform The Sun, „Being Me: Diana” va vorbi despre problemele de sănătate mintală ale Prințesei Diana, tulburările de alimentație, căsătoria nefericită alături de Prințul Charles, dar și copilăria dificilă.”

Aceeași publicație a mai spus și că în documentar vor exista „imagini care nu au mai fost făcute publice până acum din timpul discursurilor Prințesei Diana din perioada 1990-1992, dar și interviuri cu persoane apropiate ei care au vorbit despre problemele cu care s-a confruntat, chiar înainte ca ea și Prințul Charles să se despartă.” În plus, potrivit documentarului, Prințesa Diana ar fi încercat să se sinucidă de patru ori.

Însă, conform unei surse, familia regală britanică nu este încântată de acest documentar. „Familia regală refuză să participă. Prințul William și Prințul Harry vor fi extrem de supărați și deranjați. Este dureros pentru Prințul Harry deoarece el lucrează și cu Netflix. În contextul în care Prințul Harry și Meghan Markle s-au retras din familia regală, acest documentar nu apare la momentul potrivit.”

Deocamdată proiectul nu este finalizat, așa că va trebui să așteptăm să vedem cum va primi familia regală această veste și dacă va face declarații în acest sens.

Cu toate acestea, nu a trebui să ne surprindă dacă Prințul Harry va refuza să colaboreze pentru realizarea acestui documentar. În luna februarie, biograful Prințului Harry, Angela Levin, a declarat că acesta nu își dorește ca viața sa să devină subiectului noului sezon al serialului The Crown.

„Când am fost să îi iau interviu lui Harry la palat, primul lucru pe care mi l-a spus când m-a luat de mână a fost: „Urmărești The Crown?” Și atunci nu o făceam și m-am simțit stânjenită și am înțeles, iar apoi el a spus: „O să mă asigur că opresc serialul înainte să ajungă la mine”, a povestit Angela Levin la vremea respectivă.

Citește și:

Primul proiect al Prințului Harry după îndepărtarea de familia regală britanică

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro