Prințul Harry și Meghan Markle încurajează diversitatea și problemele tinerilor

Ieri, Ducele și Ducesa de Sussex și-au continuat misiunea cu alte două cauze ce se concentrează pe diversitate și problemele tinerilor. Prințul Harry și-a preluat rolul de Commonwealth Youth Ambassador și a discutat cu tinerii reprezentanți din cele 53 de state suverane, în cadrul 2020 Commonwealth Heads of Government Meeting în Rwanda.

Iar apariția lui Meghan la Teatrul Național marchează prima sa vizită oficială de când i s-a înmânat atribuția, o responsabilitate dăruită de Regină, după ce a ocupat poziția timp de 40 de ani. Ducesa speră că această atribuție va ajuta la formarea unei uniuni între arte și oameni, în special cei tineri, din diferite comunități, pentru a dezvolta teatrul într-o instituție mult mai inclusivă și accesibilă.

Vizita i-a oferit Ducesei șansa de a învăța mai multe despre munca Teatrului Național cu artele și organizațiile din toată țara și cum aceștia folosesc instituția ca o „forță a schimbării'. Directorul artistic Rufus Norris a întâlnit-o pentru prima dată pe Meghan în timpul unei vizite private din luna decembrie.

„A fost foarte clară în privința zonelor despre care voia să afle mai multe lucruri. Orice membru al publicului poate veni să vadă spectacolele așa cum facem și noi, dar cealaltă muncă este, evident, mai puțin vizibilă majorității. Ea a fost foarte clară că acea muncă – a comunității, cea educațională, și reprezentația – care îi stârnește interesul', a spus Rufus Norris.

Meeting Blessing, aged 13, who is passionate about inspiring others through storytelling — her @NationalTheatre Public Acts experience as part of the cast of Pericles allowed her to ‘discover more about what she could do and gain more confidence. pic.twitter.com/sqmhx3a5Ed

