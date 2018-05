Prințul Harry și Meghan Markle au făcut un gest emoționant pentru pacienții unui azil

Minunatele flori ce au decorat Capela St. George la evenimentul regal mult așteptat nu au decorat prea mult timp biserica. Ducele și Ducesa de Sussex au hotărat ca buchetele ornamentale să fie donate azilului St Joseph din Londra.

A fost anunțat înainte de eveniment că buchetele de trandafiri și bujori, create de Philippa Craddock vor fi donate în scopuri caritabile, însă până acum nu s-a știut exact ce organizație va fi onorată. Centrul St Joseph le-a mulțumit călduros lui Meghan și lui Harry pe Twitter pentru gestul făcut. Nu se știe însă dacă au fost singura organizație ce a beneficiat de actul de caritate.

Today we got a very special delivery. Beautiful bouquets made from the #royalwedding flowers which we gave to our patients. A big thank you to Harry and Meghan and florist Philippa Craddock. Our hospice smells and looks gorgeous. Such a lovely gesture.https://t.co/zHGNteRwG7 pic.twitter.com/UCDUuMvjOS

— Iain MacLeod (@IainLe2i) May 20, 2018