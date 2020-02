Prințul Harry s-a întors în Marea Britanie pentru ultimele angajamente regale

Ducele de Sussex a ajuns marți seara în Edinburgh, Scoția, după o lună petrecută în Canada alături de soția lui, Meghan Markle, și fiul lor, Archie. Așa cum știi probabil până acum, după anunțul că se vor distanța de familia regală britanică, Ducii de Sussex au decis să locuiască, momentan, în Canada.

Prințul Harry, în vârstă de 35 de ani, a fost fotografiat sosind la Waverley Station, Edinburgh, purtând o ținută casual compusă din jeans și o jachetă, accesorizată cu o șapcă. Conform imaginilor, Prințul Harry s-a întors singur în Marea Britanie, în timp ce soția și fiul lui au rămas în Canada.

Prezența acestuia în Edinburgh se datorează, conform surselor, unei preconizate apariții la un summit de eco-turism care va avea loc în acest oraș. Potrivit Edinburgh News, 100 de reprezentanți din domeniul turismului și al călătoriilor sunt așteptați să participe la acest eveniment. Prezența lui Harry este de înțeles dacă luăm în considerare că în septembrie 2019 el a lansat un program de travel intitulat Travalyst.

Oricum, se anunță o perioadă foarte aglomerată pentru Prințul Harry, martie fiind ultima lună în care participă la evenimente oficiale în calitate de membru senior al familiei regale britanice. El și Meghan Markle își vor începe în mod oficial noua viață, fără titluri regale, pe 31 martie.

Până atunci însă, cei doi vor participa la mai multe evenimente oficiale în Marea Britanie: The Endeavor Fund Awards (5 martie), The Mountbatten Music Festival (7 martie) și The Commonwealth Service la Westminster Abbey (9 martie). Prințul Harry mai are programată și o întâlnire la Abbey Road Studios cu Jon Bon Jovi și corul Invictus Games, pe 28 februarie, iar Meghan va participa la evenimentele oficiale organizate pe 8 martie cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii.

Foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro