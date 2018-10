Prințul Harry, reacție amuzantă la „atacul” unor muște

Meghan Markle și Prințul Harry sunt în centrul atenției în ultimele zile. Cei doi au anunțat chiar la începutul turneului regal că vor deveni părinți în 2019, iar de atunci aceștia au parte de felicitări în fiecare zi.

Cei doi vor avea două săptămâni încărcate, urmând să viziteze pe lângă Australia și Noua Zeelandă, Fiji și Regatul Tonga. În prezent Ducele și Ducesa de Sussex se află în Australia, iar imaginile cu aceștia demonstrează că și ei se bucură de evenimentele la care participă.

Mai mult decât atât, Prințul Harry se pare că vrea să se asigure că cei din jurul său se distrează, motiv pentru care a avut o reacție amuzantă. În timp ce încerca să ajute persoana care era „atacată” de muște în timp ce ținea un discurs, Prințul Harry a arătat că știe și să danseze.

Prince Harry shows off his fly-swatting skills in Dubbo. #RoyalVisitAustralia #RoyalsinDubbo @KensingtonRoyal @abcnews pic.twitter.com/ke9QpYfo9R

— Nick Dole (@NicholasDole) October 17, 2018