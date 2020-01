Prințul Harry nu-și dorește ca viața sa să fie prezentată în serialul The Crown

Dacă ai urmărit până acum fiecare sezon din serialul The Crown și aștepți cu nerăbdare momentul în care vor apărea și Meghan Markle și Prințul Harry, avem o veste proastă pentru tine.

Prințul Harry nu dorește ca viața sa să devină subiectul unui nou sezon al serialului, mai ales că în ultima perioadă deciziile Ducelui și Ducesei de Sussex au fost pe prima pagină a ziarelor din întreaga lume.

Această dorință a fost confirmată de biograful Prințului Harry, Angela Levin, care a declarat în cadrul unui interviu pentru emisiunea BBC Breakfast că Ducele de Sussex își dorește să oprească serialul înainte să aibă șansa de a arăta și momente din viața sa.

„Harry, când am fost să îi iau interviu la palat, primul lucru pe care mi l-a spus când m-a luat de mână a fost, ‘Urmărești The Crown?’ Și atunci nu o făceam și m-am simțit stânjenită și am înțeles, iar apoi el a spus ‘O să mă asigur că opresc serialul înainte să ajungă la mine.'”, a povestit Angela Levin.

How might #TheCrown react to Harry and Meghans decision to step back? 🤔@angelalevin1 tells #BBCBreakfast what Prince Harry said about the show ⬇️ pic.twitter.com/KZ1pdt9Do0

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) January 20, 2020