Printul Harry, declaratii socante despre viitorul familiei regale

Intr-un material realizat de Angela Levin, Printul Harry face declaratii socante despre viitorul familiei regale.

Acesta a vorbit in cadrul interviului despre viata sa dupa moartea Printesei Diana, dar si despre viitorul famliei regala britanice, fiind mai sincer ca niciodata.

Printul Harry avea doar 12 ani cand mama sa, Printesa Diana, a murit. Acesta a fost nevoit sa mearga in spatele sicriului in timpul procesiunii, un lucru pe care acesta il condamna acum: „Mama mea murise, iar eu trebuia sa merg in spatele sicriului ei, inconjurat de oameni, in timp ce alte milioane de oameni urmareau la televizor…Nu cred ca vreun copil ar trebui sa fie pus sa faca asa ceva, indiferent de circumstante. Nu cred ca s-ar intampla asta astazi.”

Printul Harry a vorbit si despre monarhie, spunand ca aceasta este un lucru magic, de care oamenii au nevoie, insa nimeni din familie nu isi doreste sa fie rege. „Este vreun membru al familiei regale care vrea sa fie rege sau regina? Nu cred, dar ne vom face datoria la momentul potrivit. Monarhia este o forta si vrem sa ducem mai departe atmosfera pozitiva pe care Regina a obtinut-o timp de 60 de ani, insa nu vom incerca sa ii luam locul. Ne implicam in modernizarea monarhiei britanice. Nu facem asta pentru noi, ci pentru binele oamenilor.”, a declarat acesta.

Totodata, el a vorbit si despre viitorul sau, marturisind ca va avea putin timp la dispozitie pentru a fi in atentia tuturor, deoarece Printul George si Printesa Charlotte vor fi in curand cei mai importanti.

