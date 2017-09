Printul Harry – cele mai frumoase imagini din copilarie (GALERIE FOTO)

Printul Harry, fiul cel mic al Printesei Diana si al Printului Charles, implineste astazi 33 de azi.

Printul Henry Charles Albert David este numele sau complet, iar in prezent este al cincilea in linia de succesiune la tron, dupa Printul Charles, Printul William si copiii acestuia, Printul George si Printesa Charlotte. Acesta va trece pe locul sase dupa nasterea celui de-al treilea copil al fratelui sau si sotiei acestuia, Kate Middleton.

In cazul in care nu stiai, Printul Harry a fost militar timp de 77 de zile in razboiul din Helmand, Afganistan, insa a fost nevoit sa se retraga dupa ce o revista din Australia a anuntat prezenta sa acolo. S-a intors pe front apoi pentru o scurta perioada si a renuntat la armata in 2015.

De-a lungul timpului acesta s-a implicat in mai multe actiuni caritabile si in 2014 a lansat Invictus Games.

In prezent el are o relatie de un an cu actrita Meghan Markle, aceasta cunoscand-o deja si pe Regina Elisabeta a II-a.

Foto: Arhiva Revistei ELLE, Instagram