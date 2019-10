Prințul Harry a făcut declarații emoționante despre cum e să fii tată și cum l-a schimbat acest lucru

Imediat după ce Meghan Markle și Prințul Harry s-au întors din călătoria din Africa, cei doi au luat parte la WellChild Awards, un eveniment anual care vine în ajutorul copiilor grav bolnavi.

Premiile WellChild sunt date unor tineri grav bolnavi din U.K, ale căror calități și talente sunt recunoscute și apreciate, dar și a oamenilor care fac eforturi considerabile pentru a-i îngriji, a-i face fericiți și de a le oferi educația necesară.

The Duke of Sussex delivers his speech at the #WellChildAwards, in association with @GSK. To see the full speech, head over to our Facebook page. ⭐️ pic.twitter.com/snzrpcnlYh — WellChild (@WellChild) 15 octombrie 2019

Prințul Harry a ținut un discurs extrem de emoționant despre ce înseamnă rolul de tată și cum a reușit să îl schimbe acest lucru: „Ei întotdeauna mă vor inspira, iar din acest an rezonez mult mai mult cu ceea ce înseamnă să fii tată. Anul trecut, când eu și soția mea am participat la WellChild Awards, știam că urmează să avem un copil și nimeni altcineva nu știa. Ne gândeam la ce putem face să ne protejăm și să ne ajutăm copilul care urmează să se nască.”

Prințul Harry și-a continuat discursul spunând faptul că: „Acum, părinți fiind și vorbind despre asta cu voi, acest lucru mă înduioșează într-un mod pe care nu l-aș fi putut înțelege dacă nu aveam un copil.”

Meghan Markle și Prințul Harry au participat și la o ceremonie înainte de decernarea premiilor, unde s-au întâlnit cu mai mulți tineri câștigători din fiecare categorie, dar și cu persoanele care au grijă de ei și au putut vorbi cu fiecare.

The Duke and Duchess of Sussex were wearing wristbands designed by Jake and Freya. Both Jake and Freya have been supported by WellChild. #WellChildAwards pic.twitter.com/frlV09oph2 — WellChild (@WellChild) 15 octombrie 2019

Prințul Harry este implicat în organizația WllChild încă din 2007, iar în 2017 a vorbit și despre ce semnifică aceste premii: „Aceste premii au fost create pentru a oferi unui grup de copii extrem de curajoși o șansă, dar și familiilor care au depășit destul de multe greutăți. Viața pentru familiile care au grijă de copii grav bolnavi este grea. Iar fără WellChild este și mai grea.”

Un moment cu adevărat emoționat a fost acela când cei doi au vorbit și cu o tânără care, pentru această ocazie specială, a ales să poarte o tiara.

More from Emily Nash pic.twitter.com/Dxnm10iRu8 — Richard Palmer (@RoyalReporter) 15 octombrie 2019

WellChild este una dintre cele patru organizații caritabile pe care Ducele și Ducesa de Sussex le-au ales pntru a beneficia de pe urma donațiilor făcute de către public după ce s-a născut fiul lor, Archie.

Some of our inspirational winners meeting the Duke and Duchess of Sussex at the #WellChildAwards, in association with @GSK. Lyla, Dexter, Oakley and William. pic.twitter.com/aRK7CivP9b — WellChild (@WellChild) 15 octombrie 2019

