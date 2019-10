Prințul Harry a dat în judecată două tabloide britanice

Două publicații britanice extrem de cunoscute au fost date în judecată de către Prințul Harry pe motiv că i-ar fi încălcat viața privată și i-ar fi interceptat în mod ilegal mesajele vocale. Mai precis, este vorba de The Sun și The Mirror.

Acest lucru vine la doar câteva zile după ce Prințul Harry, alături de soția sa, Meghan Markle au dat în judecată The Mail of Sunday după ce ziarul a făcut publică o scrisoare privată a Ducesei de Sussex.

Palatul Buckingham a confirmat pentru BAZAAR.COM faptul că cererile au fost depuse în numele Ducelui de Sussex, însă nu au făcut mai multe comentarii pe seama acestui subiect. Specificul înregistrărilor judecătorești care au fost raportate pentru prima dată de către Byline Investigations nu au fost dezvăluite, însă plângerile au fost depuse la Înalta Curte de către avocații Prințului Harry la Clintons LLP pe data de 27 septembrie, înainte ca Ducele și Ducesa de Sussex să anunțe procesul împotriva publicației Mail.

Experții consideră faptul că aceste acuzații fac referire la o serie de interceptări ilegale din anii 2000, care au afectat familia regală britanică. Un astfel de incident în care a fost implicat Prințul William a condus la un scandal mult mai mare, potrivit The Guardian.

Can confirm @BLinvestigates’ report that Prince Harry is suing News UK (owner of The Sun) and MGN (former owner of The Mirror) for the illegal interception of voicemail messages.

As already reported, this dates back to stories from the early 2000s.https://t.co/nbtamGjR0X

— Omid Scobie (@scobie) 4 octombrie 2019