Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le mulțumesc persoanelor care ajută la combaterea coronavirusului printr-un gest impresionant

Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le-au mulțumit persoanelor care ajută în combaterea coronavirusului prin intermediul unui video surprinzător publicat pe contul oficial de Instagram Kensington Royal.

În acest video cei trei aplaudă, iar gestul lor a fost extrem de repede apreciat, având în vedere numărul impresioant de vizualizări pe care le are clipul, și anume 5.652.967.

În urmă cu o săptămână, Prințul William a transmis un mesaj oficial pe fondul pandemiei de coronavirus. „De fiecare dată când apar situații mai grele, oamenii din Marea Britanie au abilitatea unică de a fi alături unii de alții. Modul în care comunitățile locale sprijină persoanele afectate arată cel mai bine care sunt valorile și natura noastră umană”, a spus Prințul William.

Acum două zile, familia regală a transmis că Prințul Charles a fost testat pozitiv cu coronavirus. Acesta și soția sa, Camilla, vor rămâne izolați la domiciliu. Ducesa de Cornwall, a fost și ea testată, însă rezultatul a ieșit negativ. Prințul Charles a manifestat „simptome ușoare specifice infecției cu coronavirus, însă starea lui de sănătate este una bună”, a declarat un purtător de cuvânt.

De asemenea, Clarence House a transmis un mesaj din partea Prințului Charles prin care acesta le mulțumește tuturor pentru încurajările și gândurile bune. „Vă mulțumesc pentru toate mesajele de însănătoșire grabnică pentru Alteța Sa Regală. El este impresionat de cuvintele voastre frumoase”, au transmis reprezentanții Clarence House pe Twitter.

Thank you for all your ‘Get Well Soon messages for His Royal Highness. He is enormously touched by your kind words. pic.twitter.com/PRjqHWBWj8

— Clarence House (@ClarenceHouse) March 26, 2020