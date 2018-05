După ce Meghan Markle a confirmat că tatăl ei, Thomas Markle, nu va putea participa la nuntă, întrebarea de pe buzele tuturor a fost cine o va conduce spre altar sâmbătă, când acesta se va mărita cu prințul Harry. Palatul Kensington a anunțat oficial astăzi că Prințul Charles o va conduce pe Meghan Markle la altar.

An update on the #RoyalWedding: pic.twitter.com/wfJ6ZFyzHi

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 18, 2018