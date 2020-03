Prințul Charles a fost văzut pentru prima dată după ce a fost diagnosticat cu coronavirus

Acum două zile, un purtător de cuvânt al familiei regale britanice anunța că Prințul Charles al Marii Britanii, în vârstă de 71 de ani, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. În comunicat se spunea că „testele au fost făcute în Aberdeenshire, îndeplinind criteriile de testare. Deocamdată e greu de spus de unde s-ar fi putut infecta Prințul, având în vedere numărul mare de activități oficiale pe care le-a îndeplinit în ultimele săptămâni.” Soția sa, Ducesa de Cornwall, a fost și ea testată, dar rezultatul a fost negativ.

Ieri însă, Prințul Charles a apărut într-un story pe contul de Instagram al Casei de Clarence, care îl arată cum ia parte la inițiativa națională „Aplauze pentru salvatori”, o modalitate prin care populația Marii Britanii a ales să își arate recunoștința pentru medici și ceilalți salvatori care luptă împtriva pandemiei de coronavirus.

Video-ul îi arată pe Charles și pe soția sa Camilla participând, chiar dacă separat, la această mișcare. Joi, la ora 20:00, britanicii au ieșit în fața caselor sau pe balcoanele apartamentelor și au aplaudat minute în șir. Revista Hello! a scris că Prințul Charles s-a întors la munca sa după ce a fost diagnosticat și că acesta participă în continuare la întâlniri prin telefon sau video-conferințe.

Footage now over at @ClarenceHouse @instagram stories of Charles and Camilla #ClapForCarers at Birkhall tonight – first time we have seen the prince since his #coronavirus diagnosis pic.twitter.com/KA43OUDgYa

— Rebecca English (@RE_DailyMail) March 26, 2020