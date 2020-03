Prințul Charles a fost depistat pozitiv cu coronavirus

În vârstă de 71 de ani, Prințul Charles a fost testat pozitiv cu coronavirus. Soția sa, Ducesa de Cornwall, a fost și ea testată, însă rezultatul a ieșit negativ.

Prințul Charles a manifestat „simptome ușoare specifice infecției cu coronavirus, însă starea lui de sănătate este una bună”, a declarat un purtător de cuvânt. În ultimele zile, Prințul Charles a lucrat de acasă.

Prince Charless office says: It is not possible to ascertain from whom the Prince caught the virus owing to the high number of engagements he carried out in his public role during recent weeks.'

