Prințesa Raiyah a Iordaniei s-a căsătorit, iar imaginile de la nuntă sunt superbe

Prințesa Raiyah a Iordaniei și partenerul ei, jurnalistul de origine britanică Ned Donovan, s-au căsătorit. Nunta celor doi a avut loc în Anglia, cu toate că ar fi trebuit să fie în Iordania, însă, având în vedere pandemia de coronavirus, aceasta a fost amânată.

Mama Prințesei Raiyah, Regina Noor a Iordaniei, a fost prezentă la ceremonie și a putut sărbători alături de fiica ei. În plus, este prima nuntă regală care are loc de când a izbucnit pandemia de coronavirus.

„Vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase cu ocazia nunții noastre. Din moment ce era planificată în aprilie în Iordania, pandemia a schimbat acele planuri și a fost mai sigur pentru familia soțului meu să aibă loc în Marea Britanie. Așteptăm cu nerăbdare să sărbătorim și în Iordania, atunci când situația ne va permite”, a scris Prințesa Raiyah pe Twitter.

Thank you all for your kind messages on our wedding!While it was originally planned for April in Jordan, the pandemic derailed those plans and it was safer for my husbands family to hold it in the UK. God willing we look forward to celebrating in Jordan once the situation allows pic.twitter.com/moCMSOxZxp

— Raiyah bint Al-Hussein (@RaiyahHKJ) July 7, 2020