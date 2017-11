Printesa Mary a Danemarcii a povestit cum o carte de tarot i-a prezis viitorul

Printesa Mary a Denemarcii a fost o femeie simpla inainte, la fel ca Ducesa de Cambridge. Aceasta aflase ca i se va schimba viitorul prin intermediul unei carti de tarot, insa ea nu a crezut povestea spusa de ghicitoare.

Mary Donaldson, acesta fiind numele ei inainte de casatorie, se afla in 2000 in Sydney intr-o piata locala de vechituri. Aceasta a vazut o cititoare in carti de tarot si s-a gandit sa incerce si ea. Aceasta a asezat cartile vechi (potrivit People, acestea erau de la mijlocul secolului 15) si a inceput sa le intoarca.

Ghicitoarea i-a spus atunci acesteia ca va pleca de la noul ei loc de munca in publicitate pentru a intalni un barbat de peste hotare. Va deveni faimoasa si se va muta in Europa. Reactia ei a fost amuzanta desigur: „Am plecat de acolo si m-am gandit, ‘Ei bine da, a fost foarte amuzant, dar doar atat.'”, i-a povestit aceasta lui Jens Andersen, autorul „Under the Bar”, o biografie autorizata a sotului ei (potrivit unui material aparut in ziarul Kristeligt Dagblad).

Ea a adaugat ca intotdeauna fost interesata de spiritualitate, de mister si destin. In cazul ei, se pare ca acea ghicitoare a avut dreptate. La scurt timp dupa ce i-a fost citit in carti, Mary l-a cunoscut pe mostenitorul Danemarcii la un restaurant, Sydney’s Slip Inn (acesta se afla in Sydney pentru Jocurile Olimpice).

Cei doi au vorbit toata noaptea, insa ea nu si-a dat seama imediat cine este el cu adevarat. „Prima data cand ne-am intalnit, am dat mana. Nu stiam ca este Printul Danemarcei. Jumatate de ora mai tarziu, cineva a venit la mine si mi-a spus ‘Stii cine sunt oamenii aceia?'”.

Printul Frederik si Mary au ramas impreuna de atunci, fiind nevoiti cativa ani sa zboare mereu pentru a se vizita. In mai 2004 acestia s-au casatorit si au impreuna 4 copii.

Citeste si:

15 mostenitori regali care vor conduce lumea

Se pare ca si Printul Frederik este atras de spiritualitate, insa nu si-ar dori sa isi afle viitor: „Cred in destin. Cand ma uit in urma la toate lucrurile minunate care mi s-au intamplat, nu este ceva la intamplare. Dar nu vreau sa incerc sa privesc inainte si sa zic ‘Pot sa imi prezic viitorul pentru urmatorii doi ani?’ Nu vreau sa vorbesc cu nimeni care pretinde ca poate face asta. Nimeni nu ar trebui sa citeasca nimic despre mine si viitorul meu”.

Foto: Instagram