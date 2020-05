Prințesa Maria Galitzine, descendentă a dinastiei Habsburgilor, a decedat la vârsta de 31 de ani

Prințesa Maria Petrovna Galitzine, fiica Prințului Piotr Galitzine și a Prințesei Maria-Anna Galitzine, Arhiducesa Austriei, a murit pe data de 4 mai după ce a suferit un anevrism cardiac, conform unui necrolog care a publicat informația în The Hudson Chronicles. Ceremonia de înmormântare a avut loc pe data de 8 mai în partea Ortodoxă a cimitirului Forest Park Westheimer.

Un purtător de cuvânt al organizației Emperor Karl League, care este dedicată Împăratului Karl I, care a domnit peste imperiul Austro-Ungar din 1916 până în 1918 – a confirmat știrea pentru bunte.de.

Prințesa Maria s-a născut în Luxemburg și a copilărit în Moscova, unde a învățat la școala germană. După terminarea liceului, aceasta s-a mutat în Belgia ca să studieze la „College of Art and Design”, specializându-se în design interior. În urma muncii depuse, Maria s-a mutat în Chicago și după în Houston, unde l-a întâlnit pe Rishi Roop Singh, un chef renumit din Houston. Cei doi s-au căsătorit în 2017 și au un băiat pe nume Maxim, în vârstă de 2 ani.

Statutul său regal vine de la părinții săi, tatăl ei fiind un aristocrat rus, iar mama sa este fiica Arhiducelui Rudolf al Austriei, mezinul Împăratului Charles I, ultimul împărat al Austriei din dinastia Habsburg.

Tatiana, sora Prințesei Maria, a vorbit în 2018 cu cei de la The Houdson Chronicles despre viața sa „normală” din Texas. „Viața mea este complet normală, mai puțin atunci când sunt invitată la o nuntă regală. Pe mail mai apare câteodată pentru „Prințesa Tatiana.” A fost ciudat atunci când am trecut de la statutul de „Prințesă” la „Doamnă.” Am fost o prințesă toată viața”, a spus ea.

Citește și:

Meghan Markle speră că lumea o să își schimbe părerea despre ea după lansarea biografiei

Text: Alexandra Dima

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro