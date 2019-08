Principala nemulțumire pe care Regina Elisabeta a II-a o are cu privire la vizita lui Donald Trump

Se pare că debutul vizitei lui Trump a nemulțumit-o profund pe Regină din cauza modului în care Donald Trump și soția lui, Melania Trump, au ales să ajungă la Palatul Buckingham. Mai exact, cei doi au decis că o sosire cu elicopterul privat este cea mai bună variantă și au aterizat pe peluza din fața Palatului Buckingham.

Se pare că Regina nu a fost deloc muțumită de această alegere a soților Trump. Potrivit Sunday Times (via The Daily Mail), Regina i-a zis primului ministru australian Scott Morrison, mai mult sau mai puțin glumă, „Vino să vezi cum apară peluza mea, este distrusă”, făcând astfel referire la efectele produse de aterizarea elicopterului lui Donald Trump. Un video cu acest moment poți urmări și tu mai jos.

Vizita lui Donald Trump în Marea Britanie a fost plină de momente amuzante și puțin penibile, de dese încălcări ale protocolului regal, însă, ținând cont că vorbim de Donald Trump, acest lucru nu este deloc de mirare.

În plus, Președintele Donald Trump a ținut un discurs în cinstea Reginei la cina de stat, însă a făcut un gest care a uimit internetul. După ce s-a ridicat pentru a ține discursul, Trump a atins-o pe Regină, lucru ce încalcă protocolul regal. Președintele a ținut un discurs emoționant, descriind-o pe regină drept „o femeie extraordinară”.

Some debate over whether Trump violated protocol and touched the queen.

He reached out toward her as she stood to speak at the state banquet.

Hard to tell from the video (just before 3 minute mark). https://t.co/eNg9JZu2hO pic.twitter.com/cN1x8My2yH

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) June 3, 2019