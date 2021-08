Prin ce momente dificile a trecut Gina Pistol în copilărie

Gina Pistol a devenit pentru prima dată mamă în luna martie a acestui an. Vedeta și partenerul ei, Smiley, trăiesc unele dintre cele mai frumoase momente din viața lor alături de Josephine, fiica lor.

Gina Pistol se numără acum printre cele mai apreciate vedete, însă de-a lungul timpului a fost rezervată cu privire la familia ei, fiind puține ocaziile în care a vorbit despre acest subiect. Părinții prezentatoarei TV au divorțat atunci când aceasta avea o vârstă fragedă. Bunica ei paternă, Dumitra, a fost cea care a făcut dezvăluiri acum mai mulți ani despre copilăria vedetei și a mărturisit că tatăl Ginei Pistol s-a preocupat de ea și de fratele ei. „Când sunt mici, copiii nu înţeleg multe lucruri. Pe parcurs, Gina a aflat adevărul. Taică-său nu a lăsat-o niciodată, el şi-a iubit mereu copiii şi a avut grijă să nu le lipsească nimic. Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat. Eu am crescut-o şi toată lumea din sat (n.r. – Trivale) ştie asta. După ce l-a făcut şi pe frate-su a început să o ceară pe fată la ea. Şi eu m-am gândit că nu e bine să-i ţinem despărţiţi. Am lăsat-o să plece şi la mamă, dar tot noi am ajutat-o cu bani”, a declarat bunica Ginei Pistol, în urmă cu mai mulți ani pentru Libertatea.

De asemenea, bunica prezentatoarei TV susținea la vremea respectivă că Gina Pistol ar avea o relație mult mai bună cu tatăl ei, după ce a aflat care a fost adevărul. „Ei îşi vorbesc, se înţeleg foarte bine, se sună de ziua lor. Eu, de exemplu, când gătesc ce-i place Ginuţei, şi se găseşte Emil pe la mine, îi dau pachet să-i ducă fetei. Şi se duce până la ea în faţa blocului să i-l ducă”, a povestit bunica Ginei Pistol.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

