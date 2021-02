Prin ce experiență neplăcută a trecut Ilinca Vandici în vacanță în Zanzibar

Ilinca Vandici s-a bucurat de o vacanță de vis în Zanzibar, alături de soțul ei, Andrei Neacșu, dar și alți prieteni, cum ar fi artista Mira și iubitul ei, Andrei Ivan, cântărețul Matteo și partenera lui, Elena Neagu, și Mădălin Moșoiu, care e manager muzical, și soția sa.

Deși s-au bucurat de peisaje minunate în această destinație exotică, Ilinca Vandici a povestit ieri într-o serie de Instastories că au întâmpinat o situație neașteptată, și anume că zborul din Zanzibar spre Amsterdam a fost anulat și sunt nevoiți să își caute cazare. „Veste şoc, zborul din Zanzibar spre Amsterdam s-a anulat, am stat cinci ore la coadă să ne facem testul rapid. A fost omor şi călcare în picioare, iar acum am aflat că zborul s-a anulat pentru mâine seară. Trebuie să ne găsim cazare în Stone Town și probabil să repetăm testele mâine. Nu știu dacă rapid sau și PCR-ul, care e valabil 72 de ore”, a spus Ilinca Vandici pe Instagram.

De asemenea, și Mira a vorbit pe contul ei de Instagram despre această problemă cu care se confruntă în vacanță. „Ni s-a anulat zborul. Plecăm mâine. Ar fi a cincea oară când facem testul.”

Ilinca Vandici și-a ținut la curent urmăritorii de pe Instagram cu privire la situația în care se află și speră ca zborul să nu fie anulat iar, pentru a se putea întoarce în România. „Practic ieri am pierdut o zi de vacanță din cauza faptului că trebuia să mergem să facem testele, ni s-a anulat zborul, drept urmare am zis tot răul spre bine, am mai câștigat o zi de vacanță. Plouă. Vedem ce facem astăzi. (…) Trăim cu speranța că diseară nu se va mai anula zborul și ne vom putea îmbarca spre Amsterdam, mai apoi destinație finală România”, a adăugat Ilinca.

Deși ar fi trebuit să se bucure de o zi în plus de vacanță, se pare că nici vremea nu pare să fie de ajutor, după cum a mărturisit și vedeta. „Superbă zi cu ploaie în Zanzibar… Ne-am ascuns fiecare pe unde am putut, eu am găsit cel mai confortabil loc! Vă pup! Țineți-mi pumnii să mă pot întoarce acasă astăzi…", a scris Ilinca Vandici pe Instagram.

