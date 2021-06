Primele vedete anunțate ca detectivi în sezonul 2 Masked Singer România

Masked Singer România a dezvăluit primii doi detectivi care vor încerca să descopere, în sezonul 2, ce vedete își ascund identitatea sub măștile spectaculoase. Horia Brenciu și Alex Bogdan vor pune cap la cap indicii pentru a ajunge la cel mai bine păstrat secret din istoria televiziunii.

Și în acest an, celebrități din toate domeniile vor intra în cel mai spectaculos show de televiziune: Masked Singer România. Purtând măști și costume, din cap până-n picioare, vedetele vor oferi informații care să-i ajute, sau să-i încurce și mai tare, pe detectivi, în încercarea de a descoperi cine se ascunde sub mască.

Unul dintre cei mai apreciați entertaineri din România, Horia Brenciu, își ocupă locul de detectiv experimentat în show-ul Masked Singer România. Dacă în primul sezon a reușit să afle numele mai multor vedete care se ascundeau sub măști, în acest an își propune să fie și mai agil: „O dată pe an avem niște cazuri de rezolvat. Aici, la Masked Singer România, de fiecare dată când văd un personaj, mă dedublez. Acel copil din mine iese la suprafață bucurându-se de toate măștile, iar în acest sezon are de ce să se entuziasmeze pentru că avem măști pe care nu le-a văzut nici Parisul, nici Londra, nici Tokio, nici New York. De cealaltă parte, adultul din mine încearcă rapid să scormonească detaliile biografice, să intre sub pielea personajului, să-l ghicească, lucru din ce în ce mai greu pentru că ni se dau indicii cu țârâita. O voce suavă, o mișcare de umeri sau o gambă mai mică sau mai mare, nu pot să te conducă rapid la personaj. Norocul meu e că am o echipă de detectivi unică în lume! Nu mai vorbesc de prezentator… Prieteni de-ai mei!”, a spus Horia Brenciu.

Actor cu o vastă experiență în lumea teatrului și cinematografiei, Alex Bogdan își va folosi talentul de imitator pentru a se apropia de măști și a le face să-i ofere mai multe indicii. „Vă salut, oameni buni, mulțumesc că v-ați răpit din timp să citiți această declarație. Așadar, fără s-o mai lungesc, declar pe propria răspundere că am acceptat provocarea Masked Singer România și voi fi noul detectiv!!! Am emoții foarte mari, compania este selectă, este plăcută, este numai bună pentru un show de zile mari. Așteptările mele sunt întrecute în fiecare zi. N-am fost pus niciodată față în față cu o energie așa mare, râdem foarte mult în fiecare zi. Abia aștept să ne vedeți!”, a spus Alex Bogdan.

Pavel Bartoș este prezentatorul celui de-al doilea sezon și le pregătește telespectatorilor o mulțime de surprize. „Mă simt ca James Bond! De ce? Pentru că tot timpul voi fi pus în fața neprevăzutului și a surprizei maxime, pe care trebuie să le gestionez. Pentru mine este ceva nou acest format, îmi plac începuturile de drum, îmi plac noutățile, îmi plac provocările. Masked Singer România este primul show în care prezint, dar… nu știu pe cine. S-ar putea sub mască să fie oameni cunoscuți din muzică, din sport, din actorie, din IT, personalități marcante interne și poate internaționale, pot fi oameni pe care-i cunosc de-o viață, tocmai de aceea aștept cu nerăbdare clipa în care voi afla. Când va fi? Vom afla împreună, în curând, la PRO TV”, a spus Pavel Bartoș.

Foto: PR

