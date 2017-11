Primele imagini cu Simona Halep in vacanta cu noul iubit

Simona Halep, in varsta de 26 de ani, se afla intr-o binemeritata vacanta in Italia si a fost fotografiata impreuna cu noul ei iubit.

Cei doi au fost surprinsi in timp ce erau intr-un restaurant din Portofino, destinatia preferata de vacanta a multor vedete internationale, unde mancau pizza in compania unor prieteni.

Desi la inceput toata lumea se intreba cine este noul barbat din viata Simonei, se pare ca ziaristii de la Libertatea au aflat si numele tanarului.

Este vorba de Radu Marian Barbu, un fost jucator de tenis, in varsta de 34 de ani, care nu se poate lauda insa cu rezultate deosebite in acest domeniu, spre deosebire de Simona Halep, in prezent numarul 1 WTA.

Cel mai bun loc ocupat in tenis de Radu Marian Barbu a fost 1.151, pozitie ocupata pe 16 august 2004. In prezent Radu Marian Barbu este antrenor la Comesad Pitesti.

Foto: Libertatea