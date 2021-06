Primele imagini cu Nor, adorabilul fiu al Sînzianei Iacob

Nor, adorabilul fiu al vloggeriței Sînziana Maria Iacob, s-a născut pe 3 iunie 2021, cu doar cinci zile în urmă. Proaspăta mamă a împărtășit fanilor vestea cu entuziasm, dezvăluind și că fiul ei este perfect sănătos, cântărea la naștere 3.635 kilograme, avea 52 de centimetri, și a obținut scorul Apgar 10 din partea medicilor care au asistat nașterea. Sînziana a și explicat că a născut natural și a dezvăluit și numele inedit ales pentru fiul său: Nor.

„Nor pufos, un Nor de Lumină, un Nor Norocos, pe un cer întotdeauna senin. Un Nor din care răsare curcubeul. ❤”, scria Sînziana în urmă cu câteva zile.

Acum, creatoarea de conținut a revenit cu o serie de imagini adorabile cu fiul său, arătându-le celor peste 200.000 de fani ai săi cât de expresiv și de comic este fiul său în primele sale zile de viață. „Salutareeeeeee, papadiilor! Faceti cunostinta cu cel mai pufos si comic-expresiv NOR 🌤.

Nu v-am dat niciun semn de viata, caci zilele astea ne-am iubit de nu am mai putut si ne-am obisnuit unii cu ceilalți. 🤭🧸😇”

În vreme ce Sînziana Iacob se acomodează cu statutul de mamă, aceasta a arătat și că a găsit un hashtag sub care să posteze despre fiul ei, Nor, hashtag la fel de inedit ca și numele copilului: #NorFermecator.

„Inca suntem la Constanta, abia pe 10 iunie mergem la casuta noastra in Bucuresti unde abia asteptam sa intalnim bunica, strabunica si pe Frișchi.

Pana una alta, va las aici cateva fotografii de la sedinta foto pe care cei de la spital ne-au facut-o cadou inainte de externare, cand bebe avea doar 2 zile. 🍦

Cand am vazut ultima poza, am ras si am plans in acelasi timp. 😭❤ #NorFermecator”

Sînziana Maria Iacob a născut într-o clinică privată din Constanța și a mărturisit că ședința foto cu adorabilul Nor a avut loc la inițiativa angajaților din spital.

