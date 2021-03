Primele declarații ale lui BRomania după ce a fost oprit de Poliție

Au apărut primele declarații ale lui BRomania, după ce acesta a fost oprit de Poliție pe raza localității Râșnov, în județul Brașov, pentru un control de rutină, și după ce, a arătat presa, Poliția ar fi descoperit, în urma testării cu aparatul Drug Test, că acesta ar fi consumat substanțe interzise.

Vlogger-ul cu o comunitate numeroasă de fani a vorbit mai întâi pentru observatornews.ro, fiind reținut în ceea ce privește incidentul. Mai târziu, primele declarații ale lui BRomania pentru fanii săi au venit pe Instastories, unde acesta a oferit câteva explicații.

„Nu pot să declar nimic momentan, că se preia și se schimbă, deja am și niște chestii care nu sunt adevărate, dar am zis măcar să o spun personal. Nu am nimic momentan să zic. Nu declar nimic. Las organele de poliție să-și facă treaba. Până nu se stabilește clar ce s-a întâmplat, nu știu. Acum știți cum sunt oamenii, fiecare o să interpreteze în felul lui. Nu vreau să zic nimic, nici nu vă cunosc”, a declarat acesta pentru observatornews.ro.

Pe Instagram, însă, primele declarații ale lui BRomania au fost unele de recunoștință pentru fani. Totodată, acesta a negat că ar fi fost prins consumând substanțe interzise la volan. Acesta a recunoscut că i-a fost reținut permisul de conducere, dar a explicat că acest lucru se datorează unui alt incident, întâmplat cu ceva vreme în urmă.

„Voiam să vă mulțumesc pentru mesajele de susținere din ultimele ore. Nu m-am urcat beat, drogat, sau orice altceva la volan. Am făcut o boacănă acum ceva timp și din această cauză mi-au luat carnetul, asta e, îmi asum. Le mulțumesc mult polițiștilor că au fost foarte drăguți cu mine, că eram într-o situație nouă și chiar m-au ajutat”, a declarat BRomania pe Instagram.

