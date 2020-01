Primele declarații ale Irinei Rimes după operație

Cântăreața Irina Rimes a fost operată de urgență după ce a suferit o hemoragie internă în urmă cu câteva zile. Ea a fost internată la Spitalul Universitar de Urgență Elias din București și a fost externată ieri. Irina Rimes a postat pe contul său de Instagram un mesaj prin care le împărtășește urmăritorilor săi momentele grele prin care a trecut, însă fără să dezvăluie diagnosticul pe care i l-a pus medicul.

„În noaptea dintre ani m-am trezit din anestezie cu o picătură de șampanie pe buze. Era 00:00, asistentele din sala de reanimare au avut grijă de mine să simt și eu că e sărbătoare, au deschis geamurile să aud sunetul de-afară și mirosul de artificii. Cele mai drăguțe asistente ever. A doua zi am petrecut-o tot în reanimare, am fost spălată, hrănită și găurită la fiecare 3 ore pentru analize. Astăzi am mai tras câteva dureri infernale dar după ce mi-au scos tubul din burtă, m-am simțit ca nouă. Umflată la față, vânătă pe sub ochi și pe la toate încheieturile, am intrat frumoasă de tot în 2020″, a declarat Irina Rimes.

Artista a vorbit și despre anul 2019, mărturisind că a fost un an destul de dificil pentru ea. „Astăzi am „răsfoit” Instagramul și toate postările erau despre „ce m-a învățat 2019″. Am stat să mă gândesc ce m-a învățat pe mine 2019. NIMIC! Nu m-a învățat nimic. Pentru mine 2019 a fost un an greu și s-a terminat și mai greu. Poate cel mai greu an din toată viața mea. Și nu știu de ce mi-a fost dat să îndur toate greutățile acestui an și ce trebuia să învăț din ele, sau de ce a trebuit să îndur atâtea ca să învăț ceva. Puteam să învăț din greșelile altora, cum o făceam de obicei, dar anul 2019 a hotărât că trebuie să-mi dea o lecție. Până în ultimul ceas. Îmi pare rău, anule, dacă n-am înțeles ce ai vrut să-mi transmiți. Și, mai ales, mi-e ciudă pe tine că nu m-ai lăsat să ajung la Iași să cânt de Revelion.”

De asemenea, Irina Rimes a dezvăluit și ce anume a învățat în urma acestei experiențe grele prin care a trecut, mulțumindu-le prietenilor și tuturor persoanelor care s-au gândit la ea în acele momente: „Un singur lucru am realizat: sunt o femeie puternică, am trecut prin toate și la final am zâmbit. Acum sunt în drum spre casă după 4 zile de dureri infernale și zâmbesc. Zâmbesc că a trecut și zâmbesc că am realizat că am în jurul meu oameni mulți cărora le pasă de sănătatea mea. Mulțumesc anului 2019 pentru asta, pentru că mi-a reamintit că nu sunt singură. Și că pot să înfrunt orice! Mulțumesc dr Raluca Uzum și dr Alexandru Filipescu de la Spitalul de Urgență ELIAS care m-au operat și m-au pus pe picioare. Mulțumesc prietenilor mei care au venit să aibă grijă de mine, mulțumesc tuturor celor care mi-au scris, celor care s-au rugat pentru mine sau pur și simplu mi-au transmis un gând bun. Sper ca 2020 să fie anul în care vă voi răsplăti pentru grija și bunătatea voastră. La mulți ani!”

Irina Rimes a ajuns la spital marți, pe data de 31 decembrie, după ce a suferit o hemoragie internă, fiind supusă de urgență unei intervenții chirurgicale. „Bună dimineața, dragii mei. Bine, mai puțin bună pentru mine, care m-am trezit la spital internată. Fac acest video ca să spun că îmi pare nespus de rău să anunț că programul meu din seara asta de la Iași se anulează. Am fost internată aseară în spital cu o problemă gravă de sănătate, medicii nu mă lasă să plec acasă pentru că am hemoragie internă. Probabil în 2-3 ore intru în operație”, a spus Irina Rimes, la doar câteva ore după ce a ajuns la spital.

