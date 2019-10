Prima imagine cu cel de-al treilea copil al cuplului Blake Lively & Ryan Reynolds

Ryan Reynolds a postat prima imagine cu cel de-al treilea copil al său și al lui Blake Lively, dezvăluind în același timp, că este vorba de o fetiță.

Actorul din Deadpool a postat pe Twitter o imagine în care apare alături de soția lui și noul născut, însă, în maniera în care ne-a obișnuit deja, a ascuns fața fetiței folosind un emoticon zâmbăreț.

Fanii care îl urmăresc pe actorul în vârstă de 42 de ani pe Twitter l-au felicitat pentru cel de-al treilea copil și au și glumit pe seama modului în care Ryan a ales să ascundă fața micuței. „Copilul tău are zâmbetul lui Blake” sau „Ce frumoasă poză de familie. Micuța are ochii tăi” sunt doar două dintre comentarii.

Actorul nu a dezvăluit și numele pe care l-au ales pentru fetiță. Blake Lively și Ryan Reynolds mai au împreună două fiice, James, în vârstă de 4 ani și Inez, în vârstă de 2 ani.

Deși nu putem vedea fața micuței în poza postată de Reynolds, imaginea ne prezintă un cuplu foarte îndrăgostit și foarte fericit. În plus, actorul a ales să folosească această imagine și pentru a trasmite un mesaj important cu privire la schimbările climatice.

„I love B.C. Vreau ca fiicele mele să experimenteze același loc de joacă natural în care am crescut și eu”, a scris el. „Pe 21 octombrie, candidatul pe care îl vei vota va modifica politica privind schimbările climatice. Sunt mândru de progresul făcut în acest domeniu în ultimii 4 ani”.

I love B.C. 🇨🇦 I want my daughters to experience the same natural playground I grew up in. On Oct. 21, the candidate you vote for will SHAPE CLIMATE POLICY. I’m proud of the climate progress made the last 4 years. Click https://t.co/gJ8wvRwD2y for voting info. #Capilano pic.twitter.com/a3itOeIqQx

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 17, 2019