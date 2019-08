Prietena lui Kate Middleton, Sophie Snuggs, a născut, iar numele fiicei sale este un tribut adus Prințesei Charlotte

Prințesa Charlotte nu este doar un influencer pentru gențile în formă de unicorn, ci și în privința numelui pe care îl poartă. Sophie Snuggs, nașa ei, doar ce a născut și a numit-o pe fiica sa Charlotte. Sophie și soțul ei au anunțat nașterea primului lor copil în Times, dezvăluindu-i întregul nume, Amalia Rose Charlotte Snuggs. Prințesa Charlotte a fost domnișoară de onoare la nunta lui Sophie anul trecut.

Princess Charlotte attends the wedding of Sophie Carter and Robert Snuggs at St Andrew’s Episcopal Church in Norfolk, England 💍 -22/09/18.#PrincessCharlotte #England pic.twitter.com/vgHe3uyv7A

— Royalchildren_Europe (@royalchildren_) 26 septembrie 2018