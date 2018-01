Premiile Zmeura de Aur 2018 – Transformers, Fifty Shades Darker și The Mummy, în topul nominalizarilor

Peliculele „Transformers: The Last Knight”, „Fifty Shades Darker” și „The Mummy” conduc în topul nominalizărilor la Premiile Zmeura de Aur 2018.

Premiile Zmeura de Aur 2018 – Iată lista completă a nominalizaților:

Cel mai prost film

Baywatch

The Emoji Movie

Fifty Shades Darker

The Mummy

Transformers: The Last Knight

Cel mai prost actor în rol principal

Tom Cruise, The Mummy

Johnny Depp, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Jamie Dornan, Fifty Shades Darker

Zac Efron, Baywatch

Mark Wahlberg, Daddy’s Home 2 și Transformers: The Last Knight

Cel mai prost actor în rol secundar

Javier Bardem, mother! și Pirates of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Russell Crowe, The Mummy

Josh Duhamel, Transformers: The Last Knight

Mel Gibson, Daddy’s Home 2

Anthony Hopkins, Collide și Transformers: The Last Knight

Cea mai proastă actriță în rol principal

Katherine Heigl, Unforgettable

Dakota Johnson, Fifty Shades Darker

Jennifer Lawrence, mother!

Tyler Perry, Boo 2! A Madea Halloween

Emma Watson, The Circle

Cea mai proastă actriță în rol secundar

Kim Basinger, Fifty Shades Darker

Sofia Boutella, The Mummy

Laura Haddock, Transformers: The Last Knight

Goldie Hawn, Snatched

Susan Sarandon, A Bad Moms Christmas

Cel mai prost regizor

Darren Aronofsky, mother!

Michael Bay, Transformers: The Last Knight

James Foley, Fifty Shades Darker

Alex Kurtzman, The Mummy

Tony Leonidis, The Emoji Movie

Cea mai proastă continuare sau remake

Baywatch

Boo 2! A Madea Halloween

Fifty Shades Darker

The Mummy

Transformers: The Last Knight

Cea mai proastă combinație de pe ecrane

Oricare combinație de două personaje, două jucării sexuale sau două poziții sexuale, Fifty Shades Darker

Oricare combinație de doi oameni, doi roboți sau două explozii, Transformers: The Last Knight

Oricare două emoji-uri enervante, The Emoji Movie

Johnny Depp și rutina lui de alcoolic, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Tyler Perry și oricare dintre rochiile și perucile vechi, Boo 2! A Madea Halloween

Premiile Zmeura de Aur 2018: Cel mai prost scenariu

Baywatch

The Emoji Movie

Fifty Shades Darker

The Mummy

Transformers: The Last Knight

Citește și:

A fost votat cel mai bun serial la tuturor timpurilor

Foto: PR

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK