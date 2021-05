Premierul britanic Boris Johnson și Carrie Symonds s-au căsătorit în secret

Boris Johnson și Carrie Symonds s-au căsătorit sâmbătă, 29 mai. Premierul britanic și partenera sa au avut parte de o ceremonie discretă care a avut loc la Catedrala Westminster.

Informația că Boris Johnson și Carrie Symonds s-au căsătorit a fost confirmată și de către un purtător de cuvânt duminică, 30 mai. „Primul ministru şi doamna Symonds s-au căsătorit ieri după-amiază într-o mică ceremonie la Catedrala Westminster. Cuplul va sărbători cu familia şi prietenii vara viitoare”, a declarat acesta pentru Sky News.

Potrivit The Sun, participanții au fost invitați la ceremonie în ultimul moment, după ce Boris Johnson și Carrie Symonds planificaseră nunta pentru iulie 2022. The Mail on Sunday relatează că au fost aproximativ 30 de invitați, acesta fiind maximul de participanți permis, având în vedere restricțiile impuse. În prima fotografie de la nunta lor, făcută în grădina din Downing Street, Carrie Symonds poartă o rochie albă, simplă, fără voal, accesorizată cu o coroniță cu flori, în timp ce Boris Johnson o cămașă albă, un costum închis la culoare și o cravată albastră.

În ciuda faptului că a fost o ceremonie secretă, deputatul conservator James Cleverly a împărtășit pe contul său de Twitter o fotografie cu Boris Johnson și Carrie Symonds, la scurtă vreme după ceremonie.

Boris Johnson și Carrie Symonds s-au logodit la sfârșitul anului 2019 pe insula Mustique. Premierul britanic a anunțat acest lucru abia în martie 2020, dezvăluind atunci și că el și partenera sa vor deveni părinți. În aprilie 2020, Carrie a născut la un spital din Londra un băiețel al cărui nume este Wilfred Lawrie Nicholas Johnson.

Carrie Symonds are 33 de ani și a fost directoarea de comunicare a Partidului Conservator. Pentru Boris Johnson, este a treia căsătorie. În luna februarie a anului 2020, a finalizat divorțul de Marina Wheeler. Cei doi au fost căsătoriți timp de 25 de ani și au împreună patru copii. În septembrie 2018 și-au anunțat separarea. Premierul a mai fost căsătorit cu Allegra Mostyn-Owen între anii 1987–1993.

