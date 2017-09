Povestea actorului Steve Buscemi si legatura cu 11 septembrie 2001

Putini stiu insa povestea actorului Steve Buscemi si cum s-a implicat activ in New York, dupa atacurile de la World Trade Center.

Cunoscut mai mult pentru rolurile iconice din televiziune si cinematografie, Steve Buscemi s-a intors pe 11 septembrie 2001 la vechea lui meserie, cea de pompier si a lucrat in schimburi de 12 ore, alaturi de alti pompieri din New York, cautand supravietuitori.

Actorul nu a facut publica implicarea sa, acest aspect devenind cunoscut abia in 2013, printr-o postare pe Facebook a grupului Brotherhood of Fire. Astfel a fost dezvaluit faptul ca actorul a refuzat sa acorde interviuri si exista putine imagini cu el in timp ce ii ajuta pe fostii lui colegi.

Actorul a vorbit o singura data despre implicarea lui, declarand recent ca “A fost un privilegiu pentru mine sa pot sa fac acest lucru. A fost grozav sa pot lucra la statia de pompieri unde am fost angajat si alaturi de unii dintre oamenii care mi-au fost colegi.”

Steve Buscemi returned to being a Fireman after 9/11 working 12 hour shifts. He refused interviews or pictures. Legend! pic.twitter.com/QP83bofa — The Lake Poets (@TheLakePoets) September 28, 2011

Foto: Hepta