Pippa Middleton are un antrenament inspirat din balet pentru a-și menține forma fizică în timpul sarcinii

În ultimele luni Pippa Middleton a vorbit despre sport și despre modul în care a încercat să își păstreze o rutină în timpul sarcinii. Sora Ducesei de Cambridge mai are doar o lună până când va deveni mamă, însă ea nu a renunțat la sport, așa că a ales să facă exerciții inspirate din balet.

Pippa Middleton a scris într-un articol pentru Waitrose Weekend despre beneficiile antrenamentului inspirat din exercițiile de balet pentru femeile însărcinate. Aceasta a explicat că exercițiile la bara specială de balet o ajută să își păstreze forma fizică și postura: „Sunt departe de a fi o balerină, însă nu vreau să am un stil de mers precum cel al unui pinguin și să umblu cu o postură greșită.”

